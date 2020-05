Beschädigungen und Schmierereien – Staatsschutz ermittelt

Nr. 1191

Mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Nacht Sachbeschädigungen in Pankow begangen. Gegen 7.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei zu einem Architekturbüro in der Mühlenstraße, weil dort mehrere Scheiben eingeworfen worden und die Fassade, der Gehweg, der Zaun, ein Motorroller sowie ein Auto mit Farbe beschmiert worden waren. Zudem war ein Schriftzug auf dem Gehweg vor dem Gebäude aufgebracht worden. Videoaufnahmen der Tat gegen 2.50 Uhr, wurden gesichert. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.