Denkmal mit Farbe beschmiert

Nr. 1178

Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht oder heute früh ein Denkmal in Schöneberg mit Symbolen. Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 41 stellten heute Vormittag gegen 7.10 Uhr mehrere nationalsozialistische Symbole und ein Monogramm in grüner Farbe, auf einem Denkmal vor der Grundschule an der Münchener Straße fest und machten sie unkenntlich. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.