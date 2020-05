Unbekannte Tote – Zeugen zur Identifizierung gesucht

Auffällig ist, dass die Bekleidung der Verstorbenen fast vollständig selbstgeschneidert ist. Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 80-95 Jahre alt,

- ca. 157 cm groß,

- ca. 40 kg schwer.

- Sie muss mindestens in den letzten Lebensmonaten nur noch gelegen oder gesessen haben.

Die Vermisstenstelle fragt:

- Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten verstorbenen Frau machen?

- Wer hat den selbst gebauten und mit grünem Samtstoff bezogenen Rollstuhl schon einmal gesehen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.