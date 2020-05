Nach kurzer Flucht gefasst

Nr. 1169

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 24 einen Mann in Charlottenburg fest, der zuvor vor ihnen geflüchtet war. Nach bisherigem Ermittlungsstand sollte der 21-Jährige gegen 18.30 Uhr im Zusammenhang mit einem vorangegangenen Betäubungsmittelhandel am Kaiserdamm überprüft werden. Dort stieg er jedoch plötzlich in einen Opel und flüchtete, als er dann die Einsatzkräfte bemerkte. Dabei musste ein Beamter, der gerade an den Wagen herantreten wollte, zur Seite weichen, um nicht erfasst zu werden. Der Opel-Fahrer entfernte sich über die Witzlebenstraße und raste weiter durch die Neue Kantstraße in Richtung Messedamm. Bei seiner Flucht soll er mehrere rote Ampeln überfahren haben. An der Einmündung Witzlebenplatz Ecke Witzlebenstraße stellten sich die Einsatzkräfte mit ihrem Fahrzeug quer auf die Fahrbahn und verhinderten so zunächst die Weiterfahrt des jungen Mannes. Dieser legte dann jedoch den Rückwärtsgang ein, um seine Fahrt in entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Dabei fuhr er gegen die geöffnete Seitentür eines weiteren eingetroffenen Polizeifahrzeugs und kam dann zum Stehen. Anschließend wurde der 21-Jährige festgenommen. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, in Verkaufseinheiten abgepackt, sowie Geld als mutmaßlichen Verkaufserlös. Beides wurde beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.