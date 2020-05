Nr. 1164

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu einem Einsatz von Spezialeinsatzkräften der Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll zuvor ein 36-jähriger Mann gegen 14.40 Uhr bei einem ersten Einsatz in der Sonnenallee bereits auffällig gewesen sein. Hierbei soll die Trennung seiner 32-jährigen Frau und der von ihr, für sie und die drei Kinder angekündigte Auszug aus der gemeinsamen Wohnung, eine Rolle gespielt haben. Bei einem weiteren Funkwageneinsatz, bei dem der 36-Jährige im Haus ein Messer in Richtung eines im Haus wohnenden Angehörigen der Familie geworfen hatte, ohne jemanden zu verletzen, eskalierte die Situation. Der Mann stellte sich in seiner Wohnung mit einem Messer in der Hand auf ein Fensterbrett, so dass die Einsatzkräfte die Feuerwehr zur Unterstützung mit einem Sprungtuch anfordern mussten. Zur Ergreifung des Mannes wurden jetzt auch Spezialeinsatzkräfte nachgefordert, die die Wohnung stürmten, als der Täter ein weiteres Messer aus dem Fenster geworfen hatte und das Sprungtuch schon aufgebaut war. Bei seiner Festnahme soll der 36-Jährige einen Mitarbeiter des Spezialeinsatzkommandos mit einem weiteren Messer, das er nach dem Beamten warf, leicht verletzt haben. Der Polizist verzichtete auf eine ärztliche Behandlung und konnte seinen Dienst ordnungsgemäß beenden. Nachdem der 36-jährige einem Arzt im Krankenhaus vorgestellt worden war, wurde er dem Abschnittskommissariat des Polizeiabschnittes 54 überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.