Schwer verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Nr. 1163

Gestern Nachmittag wurde eine Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn in Mitte von einem Auto angefahren. Die 44-Jährige überquerte gegen 17 Uhr die Zimmerstraße im Kreuzungsbereich Friedrichstraße. Der 40-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr zeitgleich die Zimmerstraße in Richtung Markgrafenstraße und passierte gerade die Friedrichstraße, als die Fußgängerin die Fahrbahn betrat. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 44-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrer alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Die Frau musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.