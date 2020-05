Nach Zusammenstoß zwei schwer verletzte Radfahrer

Nr. 1159

Gestern Nachmittag erlitten zwei Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 42-Jähriger mit seinem Rad gegen 14.50 Uhr die Wisbyer Straße in Richtung Bornholmer Straße befahren haben. An der Kreuzung Wisbyer Straße Ecke Neumannstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Radfahrer, der an der Fußgängerfurt die Fahrbahn überquerte. Der Jüngere musste wegen einer Gehirnerschütterung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenso der ältere Radfahrer, der mehrere Prellungen und einen Schlüsselbeinbruch erlitt.