Zwei Fahrgäste in einer Tram mit Nothammer verletzt

Nr.1155

In Marzahn wurden gestern Abend zwei Männer durch unbekannte Täter angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren ein 21- und ein 26-jähriger Mann gegen 19.20 Uhr gemeinsam in einem Wagon einer Tram der Linie M8. An der Haltestelle Jan-Petersen-Straße stiegen zwei unbekannte Männer in den Wagon und setzten sich in die Nähe der beiden. Es soll dann zu einem Streit zwischen den vier Männern gekommen sein, in dessen Verlauf einer der zwei Zugestiegenen mit einem Nothammer auf die zwei Fahrgäste eingeschlagen haben soll. An der Haltestelle Alt-Marzahn flüchteten die mutmaßlichen Angreifer in unbekannte Richtung. Die zwei Fahrgäste erlitten Kopfverletzungen. Einer von ihnen wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Verletzte lehnte eine Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 6.