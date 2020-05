Widerstand geleistet

Nr. 1154

Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei hat gestern Abend eine Frau in Mitte überprüft. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 23-jährige Transfrau gegen 20.40 Uhr einen Einkaufswagen, beladen mit Baustellenabsprerrelementen, die Brückenstraße in Richtung Heinrich-Heine-Straße geschoben haben. In Höhe der Straße Märkisches Ufer sprach der Objektschützer die Frau auf den Sachverhalt an. Die 23-Jährige soll daraufhin mit der flachen Hand in das Gesicht des Polizeibeschäftigten geschlagen haben. Anschließend soll sie den 40-Jährigen zu Boden geschubst und sich auf ihn gesetzt haben. Dabei verletzte sich der Objektschützer am Nasenbein, am Hinterkopf und am Arm. Seine Brille wurde ebenfalls beschädigt. Der 40-jährige setzte nun Reizgas ein. Herbeigerufene Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 57 trennten die Beiden schließlich. Auch hier leistete die Tatverdächtige, trotz angelegter Handschellen, Widerstand indem sie nach den Kräften trat. Es wurde niemand getroffen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Objektschützer ins Krankenhaus, wo er nach einer ambulanten Behandlung entlassen wurde. Er musste vom Dienst abtreten. Die 23-jährige wurde am Ort wegen ihrer gereizten Augen durch Rettungskräfte der Feuerwehr behandelt und anschließend bis heute Morgen in ein Anschlussgewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.