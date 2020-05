Besonders schwerer Landfriedensbruch

Nr. 1151

Gestern Abend soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen in Gesundbrunnen gekommen sein. Gegen 20.40 Uhr erhielten die Funkstreifen im Bereich des Blochplatz den Auftrag, zu Streitigkeiten mit Personen, die mit Stöcken und Messern bewaffnet sein sollen, zu fahren. Am Einsatzort eingetroffen stellen die Einsatzkräfte zwei junge Männer fest. Der 23-jährige hatte offensichtlich eine gebrochene Nase und wollte sich nicht zum Sachverhalt äußern. Er wurde anschließend im nahegelegenen Krankenhaus stationär aufgenommen. Der 20-Jährige schilderte eine Auseinandersetzung mit bis zu 20 Männern mit Messern, Gürteln und Stöcken, die aus einer Situation im Gesundbrunnen Center entstanden sein soll. Dabei soll sich der größte Teil der Angreifer auf den 23-Jährigen mit Gürtel- Faust- und Stockschlägen gestürzt haben. Er selbst wollte nur einen Stockschlag auf einen Oberarm erhalten haben. Ein 35-jähriger und ein unbekannter Zeuge sollen dann dazwischen gegangen sein, wonach sich die Personengruppe auflöste und in unbekannte Richtung entfernte. Gürtel, Stöcke und Äste wurden am Ort aufgefunden und als Spurenträger sichergestellt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.