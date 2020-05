Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Nr. 1145

Gestern Nachmittag erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Nikolassee schwere Kopfverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 59-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 17.15 Uhr den Wannseebadweg in Richtung Spanische Allee gefahren sein. Auf der Kreuzung zum Kronprinzessinnenweg kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 52-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung fuhr und an dieser Kreuzung nach links in den Kronprinzessinnenweg einbog. Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenprall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, die einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus nach sich zogen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.