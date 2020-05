Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Nr. 1142

Gestern Abend kam es in Wedding zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger. Ersten Erkenntnissen zufolge soll gegen 20 Uhr ein 27-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn der Seestraße, Fahrtrichtung BAB 100, kurz hinter der Sylterstraße gelaufen und auf der Straßenmitte stehengeblieben sein. Dort kam es dann zu einem Zusammenstoß mit der Honda eines 25-jährigen Motorradfahrers, der die Seestraße in Richtung BAB 100 befuhr. Der Fußgänger wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den rechten Fahrstreifen der Seestraße geschleudert und erlitt einen Beinbruch, der zu einer stationären Aufnahme in einem Krankenhaus führte. Der Kradfahrer soll sich die Hand gebrochen haben, wollte sich aber selbst in ärztliche Behandlung begeben. Aufgrund des Verdachts auf eine alkohol- und drogenbedingte Beeinflussung des Fußgängers wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.