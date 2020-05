Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1131

Gestern Abend erlitt ein 54-Jähriger schwere Verletzungen, als er in Alt-Hohenschönhausen mutmaßlich die Kontrolle über seinen Dreiradroller Quadro verlor und stürzte. Er befuhr gegen 18 Uhr die Große-Leege-Straße in Richtung Gärtnerstraße, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn fiel. Der Roller schleuderte fahrerlos gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, das dabei beschädigt wurde. Der 54-Jährige kam mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Große-Leege-Straße war in der Zeit von 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr zwischen Bahnhofstraße und Gärtnerstraße wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen führt die Polizeidirektion 6.