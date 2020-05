Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Nr. 1129

Gestern Nachmittag kam es in Staaken zu einem Zusammenstoß zweier Autos, bei dem die drei Insassen verletzt wurden. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Citroen den Brunsbütteler Damm in westlicher Richtung und wollte nach links in den Nennhauser Damm einbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich den ihr entgegenkommenden Wagen eines 47-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Auto der 18-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls auf den Grünstreifen des Brunsbütteler Damms geschleudert. Sowohl die Fahrerin, ihr 14-jähriger Bruder, der auf dem Beifahrersitz saß, als auch der 47-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Letzterer musste wegen schwerer Verletzungen im Brustbereich stationär aufgenommen werden. Den Verkehrsunfall bearbeitet die Polizeidirektion 2.