Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin verletzt

Nr. 1126

Bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt erlitt gestern Nachmittag eine 83-Jährige Kopfverletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 41-Jähriger gegen 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Heerstraße mit seinem Opel rückwärts gefahren, um einen anderen Wagen ausparken zu lassen. Hierbei fuhr er gegen eine 83-Jährige, die in diesem Moment über den Parkplatz lief. Die Frau stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie war zunächst nicht ansprechbar. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.