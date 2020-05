Sachbeschädigung an Parteibüro

Nr. 1119

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht die Fassade eines Gebäudes in Lichterfelde mit Farbe beschädigt. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes hatte gegen 1.10 Uhr in der Straße Jungfernstieg schwarze und rote Farbanhaftungen an einem geschlossenen Fensterrollladen eines Parteibüros und an der Fassade daneben festgestellt. Der Gehweg vor dem Objekt wurde ebenfalls mit Farbe beschmutzt. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.