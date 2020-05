Kradfahrer und Sozius nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1117

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Neukölln wurden zwei Personen schwer verletzt. Laut bisherigen Ermittlungen befuhr ein 39-jähriger Yamaha-Fahrer kurz nach 8 Uhr die Saalestraße in Richtung Karl-Marx-Straße. An der Unstrutstraße stieß er mit einer 52-jährigen Nissan-Fahrerin zusammen, die aus der Unstrutstraße kommend rechts in die Saalestraße abbog. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer von seiner Fahrspur ab und geriet gegen zwei geparkte Autos. Dabei wurden er und sein als Sozius mitfahrender, elfjähriger Sohn schwer verletzt. Der 39-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall mehrere Knochenbrüche und sein Sohn eine Knieverletzung. Beide kamen zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 5 übernahm die weiteren Ermittlungen.