Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1116

Eine Radfahrerin wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 40-Jährige mit ihrem Fahrrad kurz nach 17 Uhr auf einem Radweg des Spittelmarkts von der Axel-Springer-Straße kommend in Fahrtrichtung Wallstraße unterwegs. Als sie am Ende des Weges die Seydelstraße überqueren wollte, stieß sie dort mit dem VW eines 27-Jährigen zusammen, der von der Leipziger Straße kommend in die Seydelstraße eingebogen war. Die Radfahrerin prallte in der Folge gegen die Windschutzscheibe des Autos und erlitt schwere Rumpfverletzungen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.