Vermeintliche Bombe erweist sich als ungefährlich

Nr. 1115

Gestern Nachmittag kam es in Gesundbrunnen aufgrund einer vermeintlichen Bombe zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Ermittlungen alarmierte ein Zeuge im Alter von 29 Jahren die Polizei gegen 17.20 Uhr in den Volkspark Humboldthain, nachdem ein 48-jähriger Mann ihm gegenüber angegeben haben soll, gerade eine Bombe zu bauen und diese in Berlin explodieren zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere hundert Personen im Park. Kriminaltechniker, die hinzugezogen wurden, sperrten den Bereich weiträumig ab, nahmen die mitgeführten Gegenstände des Tatverdächtigen in Augenschein und stuften sie als ungefährlich ein. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und beschlagnahmten bei seiner anschließenden Durchsuchung mutmaßliche Drogen. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Gewahrsam wurde der 48-Jährige entlassen. Die Ermittlungen wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.