Nach Einbruch in Büro – Polizei sucht mit Bildern nach Tatverdächtigen

Nr. 1184

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern, die im Januar dieses Jahres in ein Büro in Mitte eingebrochen sind. In den Abendstunden des 14. Januar 2020 gelangten die Abgebildeten durch Aufhebeln der Eingangs- und Bürotüren in ein Bürogebäude in der Zimmerstraße. Zwischen 19 und 21 Uhr entwendeten die unbekannten Täter aus den Räumen von zwei Firmen Smartphones, Tablets und Notebooks mit einem Wert in sechsstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei der Direktion 5 fragt:

• Wer hat verdächtige Beobachtungen am Abend des 14. Januar 2020 gemacht?

• Wer kennt die Gesuchten und/oder kann Angaben zu deren Identität und/oder Aufenthaltsorten machen?

• Wem wurde die Tatbeute zum Kauf angeboten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Wedekindstraße 10, 10243 Berlin-Friedrichshain, unter der Telefonnummer (030) 4664-572100, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.