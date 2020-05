Mit gestohlenem Auto unterwegs

Nr. 1114

Polizisten stoppten gestern Abend in Tempelhof einen Mann, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel Einsatzkräften der Autobahnpolizei der VW auf der BAB 100 in Fahrtrichtung Süd auf, woraufhin sie den Wagen gegen 18.50 Uhr in der Schöneberger Straße anhielten. Am Steuer des im Land Brandenburg als gestohlen gemeldeten Golfs trafen sie einen 22-Jährigen an, der festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 4 übergeben wurde. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.