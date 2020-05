Nachbarschaftsstreitigkeiten eskaliert

Nr. 1111

In der vergangenen Nacht kam es in Lichtenrade zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. In der Kloster-Zinna-Straße geriet ein 37-Jähriger gegen 0.45 Uhr mit seinen 27 und 32 Jahre alten Nachbarn in Streit. Im Zuge dessen soll er von dem Duo mit Faustschlägen attackiert und dabei im Gesicht verletzt worden sein. Die zum Ort gerufenen Polizistinnen und Polizisten nahmen die beiden Männer fest. Der 32-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte, sodass auf ihn eine zusätzliche Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zukommt. Der 37-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und musste ambulant behandelt werden. Die beiden mutmaßlichen Angreifer konnten nach erfolgter Personalienfeststellung ihren Weg fortsetzen. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie.