Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Nr. 1110

In Westend verletzte sich gestern Nachmittag ein Mann bei einer Kollision mit einem geparkten Lastwagen schwer. Nach bisherigen Ermittlungen war der 28-Jährige gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Nebenstraße der Heerstraße in Richtung Havelchaussee unterwegs, verlor, nach eigenen Angaben, kurz hinter dem Scholzplatz die Kontrolle über das Fahrrad und stieß gegen einen geparkten Lastwagen. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Unfallbearbeitung übernommen.