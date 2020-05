Reinickendorf/Treptow-Köpenick

Nr. 1109

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes haben in den gestrigen Nachmittags- und Abendstunden Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen in Tegel und in Oberschöneweide durchgeführt. In der Zeit von 15.40 bis 22 Uhr wurden auf der BAB 111 vor dem Tunnel Forstamt Tegel in Fahrrichtung Schulzendorfer Straße und in der Straße An der Wuhlheide in Fahrtrichtung Rummelsburger Straße die Geschwindigkeiten von insgesamt 10.943 Fahrzeugen gemessen. Dabei wurden 955 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Highlights waren gemessene 127 km/h bei erlaubten 60 km/h gegen 20.10 Uhr auf der BAB 111 und etwa zeitgleich gemessene 113 km/h bei erlaubten 50 km/h in Oberschöneweide. Hierbei müssen die Fahrzeugführer jeweils mit einem Bußgeld von mindestens 1.360.- Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Zu den weiteren Verstößen wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.