Drogenfund bei Vollstreckung eines Haftbefehls

Nr. 1104

In Neukölln entdeckten gestern Mittag Einsatzkräfte bei der Vollstreckung eines Haftbefehls wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in der Wohnung des mutmaßlichen Täters weitere drogenverdächtige Substanzen. Nach bisherigen Ermittlungen klingelten die Zivilkräfte gegen 11.45 Uhr an der Wohnung des 33-jährigen Mannes in der Sonnenallee. Beim Betreten des Zimmers des Gesuchten bemerkten die Einsatzkräfte herumliegende, drogensuspekte Substanzen, sodass sie einen Durchsuchungsbeschluss anregten. Dieser wurde durch den zuständigen Richter bestätigt. Bei der anschließenden Absuche des Zimmers wurden sie fündig und beschlagnahmten circa 800 Gramm diverser Substanzen, sowie Bargeld, mehrere Handys, Händlerutensilien, wie Feinwaage und Verpackungsmaterial, sowie mutmaßliches Diebesgut. Der Festgenommene wurde für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 eingeliefert.