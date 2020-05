Mann soll volksverhetzende Äußerungen gebrüllt haben

Nr. 1095

In der vergangenen Nacht machte ein Zeuge Polizeieinsatzkräfte auf einen Mann aufmerksam, der volksverhetzende Äußerungen gebrüllt haben soll. Der 39-Jährige sprach die Einsatzkräfte der 25. Einsatzhundertschaft gegen 22.30 Uhr in der Schönhauser Allee an und zeigte ihnen den 48-jährigen Verdächtigen. Die Äußerungen von ihm sollen so laut gewesen sein, dass auch weitere Personen in der Nähe diese Äußerungen gehört haben müssten. Der Tatverdächtige kam zur Identitätsfeststellung auf eine Polizeidienststelle und wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.