Festnahme nach Bedrohung mit Messer

Heute früh drohte ein 42-jähriger Mann in Köpenick mutmaßlich damit, seine Lebensgefährtin mit einem Messer umzubringen. Gegen 06:30 Uhr wurde die Polizei in die verlängerte Hämmerlingstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie an einem offenstehenden Fenster eines Wohnhauses einen Mann fest, der einer Frau ein Messer an den Hals hielt. Nach ersten Erkenntnissen drohte er damit, die 24-Jährige zu töten, falls sich ihm jemand nähern sollte. Nach wenigen Minuten gelang es den Polizeikräften den Tatverdächtigen zu beruhigen und zur Aufgabe zu überreden. Der 42-Jährige öffnete die Tür und ließ widerstandslos zu, dass die Einsatzkräfte ihn festnahmen. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund einem Promille. Er und die junge Frau blieben körperlich unverletzt, letztere wurde trotzdem zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen führt die Polizeidirektion 6.