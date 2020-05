VW und Mercedes angezündet

Neukölln/ Pankow

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht in Neukölln und Prenzlauer Berg zwei Autos an. In beiden Fällen haben Brandkommissariate beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand.

Nr. 1090

Gegen 23.10 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin Polizei und Feuerwehr in die Ringbahnstraße, als sie nach einem lauten Knall einen brennenden VW bemerkte. Brandbekämpfer löschten die Flammen, die bereits auf einen Volvo und ein Mofa übergegriffen hatten und Sachschaden verursachten. Zwischen 23.10 Uhr und 23.50 Uhr war die Ringbahnstraße von der Herthabrücke bis zur Walterstraße vollständig gesperrt.

Nr. 1091

Eine Zivilstreife des Polizeiabschnitts 16 stellte kurz nach 1 Uhr auf einem Parkplatz in der Kniprodestraße einen brennenden Mercedes fest, dessen Flammen auf einen weiteren, danebenstehenden Mercedes übergriffen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Kniprodestraße war zwischen der Storkower Straße und dem Stedingerweg, während der Löscharbeiten, bis kurz nach 2 Uhr vollständig gesperrt.