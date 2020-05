Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Nr. 1085

Schwere Verletzungen erlitt eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Hellersdorf. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge überquerte die 15-Jährige kurz vor 14 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Zossener Straße/Landsberger Chaussee/Landsberger Straße die Gleise der Tram und wurde hierbei von der aus Richtung Landschaftspark Wuhletal kommenden Straßenbahn der Linie 18 erfasst. Die Jugendliche musste mit einem Notarztwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.