Einbruch in Kfz-Zulassungsstelle

Nr. 1081

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in Alt-Hohenschönhausen in Räumlichkeiten der Kfz-Zulassungsstelle eingebrochen. Die gegen 1 Uhr alarmierten Einsatzkräfte fuhren zur Ferdinand-Schultze-Straße, wo sie den Einbruch feststellten. Die Täter konnten zuvor unerkannt entkommen. Eine abschließende Schadensaufstellung konnte noch nicht vorgenommen werden. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6.