Tankstelle überfallen

Nr. 1076

Drei Maskierte überfielen in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Biesdorf. Nach bisherigen Ermittlungen betraten drei Männer gegen 23.20 Uhr die Tankstelle in der Altentreptower Straße und forderten die 35-jährige Angestellte, unter Vorhalten eines Messers, zur Herausgabe von Geld, Alkohol und Zigaretten auf. Nach Erhalt der Beute flüchteten sie unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6.