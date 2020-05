13-Jähriger erlitt Verletzungen bei Unfall – Frau mit Hund flüchtet

Nr. 1073

Bei einem Unfall vorgestern Nachmittag in Weißensee erlitt ein Junge schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren der 13-Jährige und sein ein Jahr älterer Freund gegen 16.20 Uhr mit Fahrrädern an der Jacobsohn- Ecke Bühringstraße den Gehweg, als eine Frau, die einen Hund ausführte, ihnen entgegenkam. Der Hund soll dann bellend auf den 13-Jährigen zugelaufen sein, woraufhin dieser auswich, dabei in einen Gartenzaun stürzte und sich eine stark blutende Armverletzung zuzog. Die Frau soll sich dann mit dem Hund entfernt haben, offenbar ohne bei dem Jungen Erste Hilfe zu leisten. Der Freund rief anschließend Rettungskräfte zum Ort, die den Verletzen in ein Krankenhaus brachten, in dem er operiert wurde und dann stationär verblieb. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 ermittelt.