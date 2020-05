Gefährliche Körperverletzung

Nr. 1071

Nach einer gefährlichen Körperverletzung heute früh in Rummelsburg wurde ein Mann zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 27-Jährige kurz vor 5 Uhr in der Zwischenebene des U-Bahnhofs Lichtenberg mit einer Gruppe, zwei Frauen und drei Männer, in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll er dann aus der Gruppe heraus mit einem Reizgas besprüht, geschlagen und getreten sowie mit einem Regenschirm angegriffen worden sein. Anschließend flüchtete die Personengruppe. Der Mann erlitt Kopfverletzungen. Die Kriminalpolizei der Direktion 6 ermittelt.