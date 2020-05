Nr. 1064

In der vergangenen Nacht wurde in Altglienicke ein Fahrkartenautomat aufgesprengt. Nach bisherigen Ermittlungen alarmierten Passanten gegen 0.50 Uhr die Polizei, nachdem sie am S-Bahnhof Altglienicke drei unbekannte Personen beobachtet hatten, welche am dortigen Fahrkartenautomat hantierten. Anschließend soll es einen lauten Knall gegeben haben, woraufhin das Trio in unbekannte Richtung flüchtete. Die alarmierten Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 65 nahmen kurz darauf noch in der Nähe einen Tatverdächtigen fest. Der 19-Jährige wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Gewahrsam gebracht und anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 6 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.