Mehrere Fahrzeuge bei Brand beschädigt

Nr. 1059

Heute früh brannten im Märkischen Viertel auf einem Parkplatz fünf Fahrzeuge. Passanten alarmierten die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr, nachdem sie in der Finsterwalder Straße bei drei geparkten Autos Flammen bemerkt hatten. Beim Eintreffen der ebenfalls informierten Polizei stand neben einem VW, einem Daimler-Benz und einem Opel auch ein Renault vollständig in Flammen. Von diesem griff das Feuer auf einen in der Nähe parkenden Audi über. Dieser wurde dadurch teilweise beschädigt. Brandbekämpfer löschten die Feuer. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war in der Zeit von 3.30 bis 4.20 Uhr die Finsterwalder Straße zwischen Eichhorster Weg und Calauer Straße gesperrt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamte Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.