Nr. 1057

In Wedding brannte in der vergangenen Nacht ein Auto. Ersten Ermittlungen zufolge alarmierte ein Anwohner gegen 1.10 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Plantagenstraße, nachdem er Flammen an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes bemerkte. Brandbekämpfer löschten das Feuer. Der Geländewagen wurde durch den Brand an der Front stark beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskrimianalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.