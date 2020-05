Mann mit Messer verletzt

Nr. 1049

Gestern Nachmittag ist ein Mann in Buch mit einem Messer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 31-Jährige gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters auf einem Bordstein und konsumierte mit zwei unbekannten Männern Alkohol. Plötzlich trat ein Mann an den 31-Jährigen heran und attackierte ihn mit einem Messer. Der mutmaßliche Angreifer ließ dann das Messer fallen und flüchtete. Die beiden Männer, die zuvor mit dem 31-Jährigen zusammengesessen hatten, hoben anschließend das Messer auf und entfernten sich. Zwischenzeitlich alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzen in ein Krankenhaus, in dem er operiert werden musste. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 übernahm die Ermittlungen.