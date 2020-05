Autos standen in Flammen

Nr. 1048

Zwei Autos standen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Passant gegen 2.15 Uhr auf die brennenden Fahrzeuge, ein BMW und ein Mercedes, aufmerksam, welche in der Ritterstraße geparkt waren. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Ein vor den beiden abgestellter VW wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.