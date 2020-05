Nr. 1047

Gestern Morgen wurde eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Lichtenberg festgestellt. Gegen 8 Uhr bemerkte ein Hausmeister auf den Rollläden des Büros in der Rathausstraße eine Farbschmiererei sowie Bauschaum und alarmierte daraufhin die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.