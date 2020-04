Parteibüro beschmiert

Nr. 1045

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht und heute früh die Hausfassade ei-ner Parteizentrale in Mitte beschmiert. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellten zuerst gegen 5 Uhr und später gegen 8 Uhr die Farbschmierereien an einer Partei-zentrale in der Weydingerstraße fest. Unbekannte hatten zwei Schriftzügen mit poli-tischem Inhalt auf die straßenseitige Hausfassade gesprüht. Die weiteren Ermitt-lungen zu der Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landes-kriminalamtes.