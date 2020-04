Zu schnell auf der Autobahn unterwegs

Nr. 1040

In der vergangenen Nacht wurde eine Zivilstreife der Autobahnpolizei auf der BAB 100 in Wilmersdorf auf einen Pkw aufmerksam, der zu schnell unterwegs war. Ge-gen 23 Uhr fuhren eine Zivilpolizistin und ein Zivilpolizist auf der Stadtautobahn in Richtung Schönefeld. Kurz vor der Ausfahrt Innsbrucker Platz wurden sie von ei-nem Mercedes mit stark erhöhter Geschwindigkeit überholt. Eine Geschwindig-keitsmessung ergab

einen Wert von über 140 bei erlaubten 80 km/h. Während seiner Fahrt überholte der 23-jährige Fahrer diverse Fahrzeuge von beiden Seiten und fuhr zeitweise zwi-schen den Fahrstreifen, als alle drei belegt waren. Als der Fahrer an der Ausfahrt Tempelhofer Damm die Autobahn verließ, soll er bei Rot gefahren und links abge-bogen sein. Kurz danach stoppte ihn die Zivilstreife am Tempelhofer Damm. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Der Verkehrsermittlungs-dienst der Direktion 2 übernahm die weiteren Ermittlungen.