Nr. 1035

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht Fensterscheiben eines Gebäudes in Mitte. Gegen 3.50 Uhr alarmierte ein 31- jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei in die Köpenicker Straße, nachdem er die Sachbeschädigung festgestellt hatte. Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 57 stellten dann fünf beschädigte Fensterscheiben und Anhaftungen von grüner und blauer Farbe an ihnen fest. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen, insbesondere zu der möglichen Motivlage, übernommen.