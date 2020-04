Nr. 1025

In Schöneberg hat in der vergangenen Nacht ein Lkw gebrannt. Gegen 22.45 Uhr entdeckten Passanten an dem geparkten Fahrzeug im Werdauer Weg Flammen im Bereich der vorderen Radkästen und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten den Brand. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.