Überfall - Zwei Männer mit Messer verletzt

Nr. 1012

Gestern Nachmittag verletzte ein bisher Unbekannter zwei junge Männer in Lichtenberg. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die beiden 21-Jährigen gegen 16.30 Uhr in der Schulze-Boysen-Straße in einem Hausflur von dem Unbekannten angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe ihrer Wertsachen aufgefordert. Anschließend entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der einer der jungen Männer durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt wurde. Der zweite 21-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an einer Hand. Der Unbekannte soll anschließend einen Rucksack des Duos an sich genommen und damit geflüchtet sein. Die beiden Schwerverletzten kamen in Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen und operiert werden mussten. Die Kriminalpolizei der Direktion 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.