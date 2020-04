Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1010

Gestern Nachmittag kam es in Neukölln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Gegen 17:45 Uhr verließ ein 46-jähriger Autofahrer das Gelände einer Tankstelle in der Karl-Marx-Straße, um sie zu überqueren und in die Glasower Straße zu fahren. Dabei erfasste er den von rechts auf der Karl-Marx-Straße kommenden Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 31-jährige Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß im vorderen Bereich gegen das Auto. Der 31-Jährige wurde, mutmaßlich aufgrund der Wucht des Aufpralls, über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und fiel auf die Fahrbahn. Er wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte der Polizei die Glasower Straße und die Karl-Marx-Straße in südlicher Fahrtrichtung bis circa 18.15 Uhr. Die Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5.