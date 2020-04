Einer unter vielen und trotzdem zu schnell

Nr. 0987

Polizisten des Verkehrskontrolldienstes führten von heute Vormittag bis zum Nachmittag Geschwindigkeitsmessungen in Wilmersdorf durch. Von 7.45 Uhr bis 14 Uhr überwachten die Polizeikräfte mit einem Laser die Geschwindigkeit auf der Autobahn BAB 100 in Höhe des Goerdelerstegs mit Fahrtrichtung Seestraße. Dabei erfassten sie insgesamt 6694 Fahrzeuge, von den 868 zu schnell waren. Besonders negativ fiel ein Fahrer eines Porsche auf, der gegen 13 Uhr im äußerst linken Fahrstreifen mit vorwerfbaren 199 km/h unterwegs war. Erlaubt sind an dieser Stelle jedoch nur 80 km/h. Der Mann muss nun mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 1360 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und drei Monaten Fahrverbot rechnen.