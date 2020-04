Zwei Jugendliche ausgeraubt - Festnahme

Nr. 0986

Durch den Hinweis eines Passanten konnten vorgestern Nachmittag in Mahlsdorf zwei junge Männer nach einem vorangegangenen Raub festgenommen werden. Ein Zeuge erkannte gegen 17.40 Uhr die zwei 19-jährigen Heranwachsenden am Jacques-Offenbach-Platz und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Kräfte überprüften das Duo und nahmen es fest, nachdem sie Teile des vermutlichen Raubgutes bei ihnen fanden. Nach bisherigen Ermittlungen sollen die zwei Männer am Dienstag, den 21. April 2020 gegen 20 Uhr in der Hönower Straße in Mahlsdorf zwei Jugendliche angesprochen haben, welche dort auf einer Parkbank saßen. Sie sollen sie dann in ein Gespräch verwickelt und den 17-Jährigen dazu gebracht haben, sein Portemonnaie herauszuholen. Als er es wieder wegstecken wollte, wurde ihm diese durch einen der mutmaßlichen Räuber entrissen, der daraus Geldscheine entnommen haben soll. Anschließend soll er die Geldbörse wieder zurückgegeben haben. Im Anschluss daran soll sich das Duo auch noch die Tasche des anderen 16-Jährigen und dessen Fahrrad genommen haben. Während der Tat sollen sie einen Teleskopschlagstock hervorgezogen und gezeigt haben. Als die Beraubten anschließend aufgefordert worden sein sollen zu einem Geldautomaten zu gehen, um weiteres Geld abzuheben, gelang ihnen die Flucht und sie alarmierten die Polizei. Die beiden mutmaßlichen Räuber entkamen in Richtung Florastraße und ließen dabei das Fahrrad zurück. Nach der Festnahme wurden die beiden Intensivtäter gestern einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen des Raubkommissariates der Polizeidirektion 6 dauern an.