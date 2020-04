Versuchter Geldautomatenaufbruch

Nr. 0983

Bislang Unbekannte versuchten heute früh einen Geldautomaten in Gesundbrunnen aufzubrechen. Ein Passant der Wollankstraße bemerkte gegen 4.10 Uhr zwei maskierte Männer an einem Geldausgabeautomaten, die versuchten diesen mit einem Werkzeug aufzubrechen. Einer der beiden Täter bemerkte den Fußgänger und forderte ihn auf, weiterzugehen. Dieser lief jedoch nur einige Meter weiter und versuchte von dort Fotos der Aufbrecher zu machen. Daraufhin ging erneut einer der Tatverdächtigen zu ihm und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, worauf der Zeuge zu Boden stürzte. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit einem Opel in Richtung Soldiner Straße. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt hierzu die Ermittlungen.