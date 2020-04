Schwerer Verkehrsunfall

Nr. 0982

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Spandau musste eine Frau in eine Klinik gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-Jährige gegen 17.40 Uhr mit ihrem Nissan die Falkenhagener Straße in Richtung Bismarckplatz. Beim Vorbeifahren stieß sie an einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan, der dadurch nach vorne, auf ein ebenfalls geparkten Audi geschoben wurde. Die junge Fahrerin verlor bei der Kollision die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Durch die entstandene Wucht fiel der Nissan auf die Seite und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz. Die junge Frau erlitt Verletzungen am Kopf und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Unfallaufnahme kam es in beiden Richtungen zu einer kurzfristigen Vollsperrung der Falkenhagener Straße Ecke Kurze Straße. Die weitere Bearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.