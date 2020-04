Beim Taschendiebstahl ertappt - Festnahme

Nr. 0981

Zivilkräfte der Polizeidirektion 5 nahmen gestern Abend zwei Männer nach einem Taschendiebstahl in Kreuzberg fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachteten die Zivilkräfte die Männer im Alter von 21 und 30 Jahren dabei, wie sie gegen 19 Uhr einer Frau in der Reichenberger Straße unbemerkt ein Portemonnaie und einen Schlüssel aus ihrer Tasche stahlen, als sie auf dem Weg zum Bus war. Die Polizeieinsatzkräfte nahmen die Männer fest. Bei deren anschließenden Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte unter anderem mögliches Diebesgut, einen Teleskopschlagstock sowie dem ersten Anschein nach Betäubungsmittel und beschlagnahmten alles. Die Tatverdächtigen wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam gebracht, das sie im Anschluss wieder verlassen konnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.